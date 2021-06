GERENZANO – Intensa mattinata domenicale per i volontari dell’associazione “I colori di Gerenzano”, che hanno organizzato nella centralissima piazza De Gasperi la prima edizione del “Aperipalio”, offrendo l’apertivo ai passanti. Analcolico e spritz, tanti cittadini ne hanno approfittato per rinfrescarsi in una giornata domenicale caldissima; e per scambiare quattro chiacchiere con i volontari del sodalizio, che si occupa di allestire l’annuale Palio di Gerenzano ed anche tanti altri eventi ed appuntamenti che si svolgono durante l’anno nei vari quartieri del paese, sempre nel segno dell’aggregazione.

Con l’Aperipalio, che si è tenuto fra le 10 e le 13, si è dunque dato vita ad una ulteriore occasione di incontro e socialità in paese. Molti gli eventi che l’associazione sta organizzando anche per i prossimi mesi, mentre il Palio dovrebbe ritornare l’anno prossimo; l’ultima edizione era stata nel 2019.

(foto: i volontari dell’associazione “I colori di Gerenzano” al loro stand questa mattina nella centrale piazza De Gasperi del paese, per la distribuzione degli aperitivi)

