SARONNO – Musica e musicanti di nuovo per le strade cittadine: è stata una bella sorpresa per tanti saronnesi che non a caso si sono affrettati ad immortale il momento con video e foto coi gli smartphone.

Stamattina il gruppo bandistico città di Saronno ha sfilato e ovviamente suonato per le vie del centro. Corso Italia, piazza Avis ma anche piazza Libertà a via Cavour si sono animate di note e applausi.

“Abbiamo portato il nostro saluto alla città di Saronno dopo lo stop della pandemia del coronavirus – spiega il portavoce Egidio Della Noce – è stata grandissima l’emozione dei musicanti per questo evento attesissimo dopo la forzata assenza dai servizi e dalle prove. La sorpresa della città è stata tale che al passaggio de banda le finestre si aprivano e gli applausi erano tanti. Prima di congedarsi in piazza Libertà ai piedi delle bandiere la banda ha intonato l’inno di Mameli che è stato apprezzato dai presenti”.

Ecco alcune immagini della sorpresa-regalo che il gruppo bandistico città di Saronno ha voluto fare all’intera cittadinanza saronnese.

20062021