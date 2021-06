SARONNO – L’appuntamento più importante per gli appassionati della pallacanestro locale è fissato la settimana prossima: va in scena infatti la finalissima del campionato maschile lombardo di C Gold, protagonista l’Az Robur Saronno che dopo avere vinto la regular season, non si è mai fermata anche durante i playoff. Ora, “la sesta finale della nostra storia, arrivata per i ragazzi di coach Tato Grassi dopo una splendida cavalcata in stagione regolare culminata con il primo posto nel girone C, e nei playoff con un record di 4 vittorie e nessuna sconfitta. Praticamente lo stesso percorso dei nostri avversari, del Bvl Basket Virtus Lumezzane, anche loro primi nel girone e imbattuti ai playoff” riepilogano i dirigenti roburini, che non vedono l’ora di assistere alla finalissima.

Si gioca con “gara secca”, i n campo sabato 26 giugno alle 21 sul neutro del palazzetto dello sport di Chiari, in provincia di Brescia.

(foto archivio: una fase di un precedente incontro dell’Az Robur Saronno)

21062021