SARONNO – GERENZANO – Dopo il maxi graffito in piazza dei Mercanti nuova azione degli anarchici saronnesi ai lavoratori in lotta.

L’azione realizzata nella giornata di ieri davanti al supermercato Lidl al confine tra Saronno e Gerenzano in uno dei tratti più trafficati del comprensorio è indubbiamente legata al graffito saronnese visto che lo slogan è lo stesso.

Sono stati esposti tre striscioni uno con scritto “Padroni assassini”, “Licenziamenti, ricatti, pestaggi, omicidi non restiamo indifferenti” e

“I profitti dei padroni sono sporchi di sangue Adil vive nelle lotte”.

Le motivazioni della protesta sono state spiegate in una nota condivisa con l’immagine del graffito: “Venerdì 18 giugno, durante lo sciopero nazionale della logistica indetto dal sindacato Si cobas contro i licenziamenti ad opera di Fedex-TNT, un lavoratore sindacalista è stato investito e ucciso da un camionista che ha forzato il picchetto davanti al deposito Lidl di Biandrate. Questa morte arriva dopo mesi in cui i picchetti dei facchini in sciopero, sparsi nei diversi magazzini del Nord Italia, sono stati attaccati violentemente in tutti i modi. Siamo al fianco dei lavoratori e lavoratrici in lotta che subiscono quotidianamente tutto ciò, ora più che mai ci sembra importante sostenere chi da anni si batte per migliorare le condizioni a cui è costretto”.