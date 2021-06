SARONNO – BUSTO ARSIZIO – A oggi lunedì 21 giugno sono ricoverati negli ospedali Asst Valle Olona 23 pazienti Covid-19 così suddivisi:

a Busto Arsizio: 11, tra reparti Covid (2 con casco Cpap) e Malattie infettive; nessuno in osservazione al Pronto soccorso.

a Saronno: 5 nei reparti Covid, senza necessità di casco Cpap; nessuno in osservazione al Pronto soccorso.

a Gallarate: 7 nei reparti Covid (di cui 2 con casco Cpap); nessuno in osservazione al Pronto soccorso.

“Prosegue il trend positivo di discesa dei ricoveri per Coronavirus – afferma il direttore medico dell’ospedale di Busto Arsizio Adelina Salzillo – speriamo entro fine mese di poter chiudere le degenze Covid negli ospedali di Gallarate e Saronno e concentrare la degenza sul presidio di Busto Arsizio, Hub per questa patologia. Naturalmente per la sicurezza di operatori e pazienti verranno mantenuti nei pronto soccorso aziendali percorsi e aree di valutazione dedicate per i soggetti con sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19”.