CARONNO PERTUSELLA – Momenti di apprensione oggi pomeriggio per un bimbo di 13 anni, caduto dalla bicicletta in via Avogadro alla periferia di Caronno Pertusella. L’incidente si è verificato alle 18, all’incrocio nei pressi del parco della Resistenza. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce azzurra caronnese ed è arrivata anche l’auto-infermieristica della Croce rossa. Il giovanissimo è stato infine trasporto con l’autolettiga all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco, al momento del ricovero le sue condizioni non sono state giudicate preoccupanti.

Episodio simile oggi pomeriggio anche a Limbiate dove alle 14.55 è intervenuta una ambulanza in via Piemonte per soccorrere un bimbo di 9 anni, caduto dalla bicicletta. Le condizioni del piccolo non sono apparse preoccupanti, è stato visitato direttamente sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio: una ambulanza ed una automedica in occasione di un intervento per una precedente emergenza medica sempre nella zona)

21062021