Pec gratuita ai cittadini limbiatesi

LIMBIATE – Lo aveva annunciato quattro mesi fa e ora finalmente è disponibile: i cittadini limbiatesi che lo vorranno, potranno richiedere gratuitamente la posta elettronica certificata allo stesso comune.

Per ottenere la Pec è semplice: basta entrare sul sito dell’ente, trovare la notizia in home page e, all’interno della stessa, cliccare sulla dicitura che permette di entrare nel pannello per la richiesta del “domicilio digitale”, perché la Pec viene abbinata al “domicilio digitale”, in modo da rendere l’indirizzo Pec quello deputato alle comunicazioni tra il cittadino e l’amministrazione pubblica.

L’obiettivo dell’amministrazione limbiatese è quello di favorire la comunicazione con gli utenti e di implementare i servizi online, per poter garantire la possibilità di svolgere pratiche più velocemente e senza doversi recare in municipio.

21062021