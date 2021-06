Saronno, guasto e vandalismi: disagi oggi per i pendolari di Trenord

SARONNO – Disagi per i pendolari diretti con Trenord a Saronno e che oggi alle 18 si trovavano alla stazione di Milano Cadorna di Trenord: “Ci è stato comunicato che il treno in partenza era guasto e così ci siamo ritrovati a decine, sulla banchina, in attesa di un convoglio sostitutivo, che è arrivato comunque nel giro di poco” spiega una pendolare.

Problemi anche sulla linea Albairate-Seregno-Saronno dove nella giornata odierna si sono registrate diverse cancellazioni, ripercussioni ad un atto vandalico: è stata Trenord ad annunciare infatti quattro cancellazioni, con riferimento al Saronno-Albairate delle 14.35 e delle 18.35; ed all’Albairate-Saronno delle 16.38 e delle 20.38.

In ritardo di 35 minuti il Milano Greco Pirelli-Saronno delle 16.33 per controlli tecnici precedenti alla partenza del treno e con viaggio che termina alla stazione di Seregno.

(foto: pendolari in attesa nel pomeriggio odierno alla stazione di Milano Cadorna di Trenord. Per loro l’attesa di un treno sostitutivo non è comunque durata molto)

