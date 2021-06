CERIANO LAGHETTO – I tennisisti della serie B2 del Ct Ceriano con la vitttoria di ieri per 4-2 contro il Tennis Parabiago, si sono garantiti lo spareggio per la promozione in B1. Il capitano Eugenio Ferrarini è “soddisfatto della squadra che, ha fornito anche oggi una prestazione straordinaria. Il percorso fin qui fatto è stato inaspettato, ma al tempo stesso straordinario, grazie ad un gruppo consolidato che ha giocato credendo sempre in questo obbiettivo”.

Sorridente anche il presidente del Ct Ceriano, Severino Rocco. che si dice molto contento per il risultato ottenuto, “un bravo a tutti i giocatori e al capiranno Eugenio Ferrarini”.

Ora, dunque, per i cerianesi-saronnesi (il Ct Ceriano fa base anche al centro giovanile Ronchi di Saronno) si annuncia lo spareggio per il salto di categoria; comunque vada, è stata una stagione decisamente brillante.

(foto: la squadra del Ct Ceriano impegnata ieri negli incontro con il Tennis Parabiago, per la serie B2 maschile)

21062021