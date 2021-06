AZ Robur Basket alle finali di C Gold con… simpatica campagna social

SARONNO – Sabato prossimo 26 giugno, l’AZ Robur Basket porterà la città di Saronno alle finali del campionato di Serie C Gold, il quarto livello della pallacanestro nazionale. L’atto conclusivo della stagione che sancirà l’accesso in Serie B si giocherà in campo neutro al palazzetto dello sport di Chiari, in provincia di Brescia, in partita unica.

La squadra di coach Tato Grassi affronterà la Virtus Lumezzane che, al pari di Saronno, ha chiuso al primo posto il proprio girone ed è ancora imbattuta ai playoff. Per lanciare l’evento, la società roburina ha avviato una nuova campagna social a tema cinematografico con simpatiche vignette che, dopo abile fotomontaggio, rappresentano i giocatori di casa in scene iconiche rivisitate con vignette e situazioni relative al campionate. Nella prima immagine pubblicata oggi, si notano il capitano Alessandro Guorioli ed il playmaker Jack Mariani scappare da un’orda inferocita. La campagna proseguirà ogni giorno con un film diverso sino a sabato, giornata delle finalissime. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sul canale Be.Pi Sport mentre l’ingresso al palazzetto sarà contingentato a poche presenze.

