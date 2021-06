LIMBIATE – Dall’estremo nord all’estremo sud dell’Italia in sella ad un motorino Ciao ed in meno di una settimana? A compiere l’impresa un giovane della zona: residente a Senago e dipendenti di una carrozzeria di Limbiate, William Chiappa si è “imbarcato” in questa impresa ed in 5 giorni è andato dal Pordoi, in provincia di Bolzano, sino a Portopalo di Capo Passero in provincia di Siracusa, il comune più a sud d’Italia escludendo Lampedusa.

Col suo Piaggio del 1982, che lui stesso aveva risistemato e preparato per questa “maratona”, ha percorso 1650 chilometri: qualche problemino non è mancato ma essendo “del mestiere” William è riuscito a risolverlo per il meglio.

Questo il suo report del giorno numero 6, ovvero quello dopo l’arrivo a Portopalo quando ha avuto modo di incontrare il primo cittadino della località siciliana, Gaetano Maria Montoneri.

Questa mattina sono stato accolto dal sindaco di Portopalo e tutta l’amministrazione, che hanno certificato il mio arrivo nel loro stupendo paese. Il Ciao ora è in buone mani, dei ragazzi mi aiuteranno a rispedirlo a casa, nel mentre io torno in pullman fino a Catania e aereo per Milano. Devo assolutamente tornare perché qui ci sono paesaggi che meritano di essere goduti con molta più calma.

(foto: alcuni momenti dell’impresa)

22062021