SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale Lorenzo Puzziferri in merito al progetto di urbanismo tattico in corso al Matteotti.

É passato poco più di un mese della formazione del Comitato e la scorsa settimana é stato un ottimo punto di partenza dal punto di vista operativo.

Dal primo appuntamento in 10 persone presso l’oratorio del quartiere, con la partita di ieri abbiamo superato oltre le 50 persone per la messa in onda dell’Italia agli Europei! Sarà per la strabiliante forma dei nostri Azzurri oppure per l’interesse di vivere queste emozioni assieme alla collettività, ma é stato molto bello vedere l’oratorio colmo di giovani che auspico possa mantenersi come punto di riferimento per i nostri bimbi e adolescenti che vogliono socializzare, correre e giocare per tenerli lontani dalle brutte situazioni di strada.

Un’ulteriore grande apporto dei giovani “in campus” è stato fatto nel parco di Via Amendola. Coordinati dall’Infogiovani, Patrizia Mangano e Gennaro Santoriello, hanno imparato a prendersi cura di un luogo e ne hanno decorato una parte per renderlo più vivace e appetibile per tutta la comunità. Tralasciando il lavoro finito che risulta molto bello e attraente agli occhi delle persone, vedere ragazzi che si prendono cura dei propri luoghi con impegno e dandosi una mano a vicenda é un segnale molto positivo per il futuro della nostra città.

La ciliegina sulla torta é stato il ritorno dei “Martedì delle letture”, iniziativa storica promossa da anni in città da parte di Gian Paolo Terrone che per la prima volta tocca il quartiere Matteotti.

C’é stata una bella presenza di persone, peccato però che la maggior parte sia venuta da fuori quartiere e addirittura fuori città (che é pur sempre una cosa positiva), peró sarebbe ancor più piacevole avere la partecipazione dei residenti che vogliano passare con spensieratezza una sera d’estate.

Oltre a rinnovare l’invito a far parte del Comitato Fenice per il Matteotti, vi invito ai Martedì delle letture martedì 22 giugno alle 21 in via Amendola.