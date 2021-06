SARONNO – “Ho fatto formalmente come consigliere una segnalazione all’ufficio Verde sul degrado delle due aree verdi del quartiere Aquilone dove ci sono anche situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone”.

Sono le parole di Giuseppe Calderazzo, consigliere comunale Pd, che fa il punto di quanto fatto per l’area verde e l’area gioco del quartiere a sud di Saronno di cui nelle ultime settimane si è parlato molto proprio per lo stato di abbandono in cui si trovano gli arredi a partire da quelli dedicati ai più piccoli.

“Ieri ho fatto un sopralluogo con un’impiegata dell’ufficio Verde con cui abbiamo fotografato e documentato le diverse criticità dell’area. Sono quindi partite le segnalazioni che porteranno alle valutazioni per l’avvio dei vari interventi come ad esempio la rimozione di oggetti contundenti e di spuntoni pericolosi trovati nell’area verde, la recinzione del campo di calcetto da rinnovare, le panchine da sostituire a cui si aggiunge una sistemazione della parte boschiva interna”

22062021