Gli appalti in essere sul territorio prevedono 8 tagli dell’erba da eseguire ogni 28 giorni circa. In una stagione primaverile particolarmente piovosa come quest’anno, questa cadenza comporta delle difficoltà per le ditte incaricate che non possono ovviamente eseguire i tagli durante le piogge, ma neanche il giorno dopo, per il rischio di danneggiare il terreno imbevuto d’acqua e rovinare il prato.

Per questi motivi nell’ultimo mese l’erba in alcuni parchi della città è apparsa più alta del dovuto. Le due ditte incaricate sono al lavoro e, tempo permettendo, entro una decina di giorni la situazione si sarà normalizzata.