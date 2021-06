SARONNO – Da Cortina a Basilea in Svizzera: nuova squadra per Massimo Cordiano, campione saronnese dell’hockey su ghiaccio e già nella Nazionale azzurra. Dopo diverse stagioni al Cortina, nel campionato trasnazionale Ahl, oggi l’annuncio del passaggio al Ehc Basel, società svizzera dai trascorsi prestigiosi e che ora milita nella My sports league, il terzo livello dell’hockey elvetico.

Questo il messaggio postato sui social da Massimo.

Purtroppo è arrivato per me il momento di salutare Cortina. Non è stata una scelta facile, ormai Cortina era casa mia, ma per neccessità non sportive questa è la scelta migliore. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di vivere e di giocare a Cortina: la società, tutti i volontari e coloro che con passione danno una mano per permetterci di giocare, i tifosi che anche quest’anno malgrado la situazione hanno fatto di tutto per supportarci e tifarci. Vorrei ringraziare la società che mi ha sempre dato fiducia negli anni e che in questo momento non solo ha accettato la mia scelta di cambiare squadra ma mi ha supportato togliendomi qualsiasi pressione, e comportandosi cosí come in una vera e propria famiglia.

Pur avendo fatto buoni risultati in questi anni, il rammarico è quello di non essere riusciti a finire in bellezza una stagione praticamente perfetta: mi riferisco a quella 2019-2020, 1′ posto a pari merito con Brunico prima dei playoff, poi campionato bruscamente interrotto sul piú bello a causa della pandemia. Lascio Cortina con dei bellissimi ricordi e tantissime amicizie!

Buona fortuna per la nuova stagione, mi mancherete!

Forza Cortina

22062021