SARONNO / TURATE / LIMBIATE – Momenti di apprensione oggi alle 17.45 in via Pagani a Saronno per una caduta accientale al suolo di un giovane di 14 anni: è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed una ambulanza della Croce rossa saronnese ed il ragazzino è stato soccorso. Si è presto ripreso ed è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese per gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

A Turate per un incidente sul lavoro sono intervenute automedica ed una ambulanza del Sos Appiano Gentile in una ditta di via Isonzo, oggi alle 13.15: è stato soccorso un giovane di 31 anni poi trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco, le sue condizioni non destano preoccupazione; non si conoscono altri particolari sull’accaduto.

A Limbiate tamponamento fra due auto e 5 feriti: questo il bilancio del sinistro che si è verificato oggi alle 0.20 in via Nazionale dei Giovi alla periferia di Limbiate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Desio e due ambulanze che hanno prestato soccorsi a due ragazzi di 22 anni, una donna di 66 anni, un uomo di 69 anni e ad un auto uomo. Nessuno ha comunque riportato gravi lesioni, sono stati medicati all’ospedale di Garbagnate Milanese. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire i contorni dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

22062021