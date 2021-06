SARONNO – Saranno gli accertamenti dei carabinieri e dei tecnici dell’Ats Insubria a chiarire con precisione quanto accaduto al cantiere in via Mazzini dove stamattina poco prima delle 10 si è verificato un infortunio sul lavoro.

Ovviamente ci saranno indagini e rilievi accurati ma da una prima ricostruzione sembra che un operaio, un 66enne, sia caduto mentre lavorava nel sottotetto dell’edificio. I colleghi hanno dato l’allarme e sul posto sono accorse un’ambulanza del Sos di Uboldo e l’auto infermieristica.

L’uomo era cosciente ed è riuscito anche a scendere fino a livello strada. Ha riportato ferite e contusioni ed è stato portato all’ospedale di Legnano per le cure del caso. In un primo momento era stata fatta convergere sul posto anche una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Saronno ma fortunatamente l’uomo non era bloccato o incastrato e il loro intervento non si è reso necessario.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore)