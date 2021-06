SARONNO – E’ svenuto e cadendo si è ferito il volto, sbattendo anche la testa. Così un ragazzo dopo le prime cure sul posto è stato trasferito all’ospedale cittadino di piazzale Borella.

E’ successo stamattina poco dopo le 9 all’hub vaccinale saronnese allestito nell’ex scuola Pizzigoni in via Parini. Un ragazzo ha avuto un mancamento ed è caduto a terra. Rapidissimi praticamente immediati i soccorsi arrivati dai volontari di Croce Rossa e dal personale dell’hub. Il giovane ha presto ripreso i sensi ma nella caduta aveva battuto la testa riportando alcune ferite al volto. Così proprio per curare le ferite e sottoporre il giovani ad alcuni accertamenti è stata chiamata l’ambulanza della Croce rossa di Saronno che ha portato il ragazzo al pronto soccorso cittadino.

All’hub vaccinale saronnese, attivo dallo scorso 12 aprile, sono attivi 6 slot dove vengono somministrate le prime e le seconde dosi di vaccino anticovid con percorsi dedicati per garantire una miglior organizzazione dei flussi. Lo scorso 11 giugno si sono registrati una decina di malori per il caldo e l’Amministrazione ha provveduto a dotare la struttura di condizionatore e ventilatori.

(foto archivio)

