SARONNO – Ci siamo, la tanto attesa Final four del torneo nazionale di tennis over 55 è alle porte, ed ha luogo proprio nei campi cittadini dello Sporting Club Saronno, una delle quattro squadre qualificate, nel prossimo weekend, da venerdì 25 sino a domenica 27 Giugno. Le altre tre squadre che, per diritto, partecipano a quest’evento provengono tutte dalla capitale, Roma, e sono: l’Oasi di Pace, gli All Round e la Parioli. I nomi che prendono parte a questo torneo e che da sempre rappresentano Saronno e lo Sporting Club sono: Altobelli Antonio, Lelli Mami Giovanni, De Minicis Sandro, Bertino Federico e Gerbi Mauro. Ovviamente l’attesa è tanta, all’interno della squadra saronnese c’è grande fervore per un risultato sul quale si è lavorato parecchio, anche nonostante le tante avversità di questa stagione, caratterizzata, purtroppo, dalla pandemia. Saronno e tutto lo Sporting Club sono dunque pronti ad un weekend di fuoco, non solo per il caldo, ma per l’agonismo che viene messo sui terreni in terra rossa di Via Garcia Lorca, ed ovviamente la speranza di tutti i cittadini e degli stessi atleti è di un fine settimana in primis ricco di divertimento ed anche ovviamente condito con una vittoria finale.

FOTO SQUADRA OVER 55 NAZIONALE SPORTING CLUB SARONNO