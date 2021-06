Da Saronno alla Serie A2 del basket, la parabola vincente di Tommaso Minoli

CHIUSI (SI) – Tommaso Minoli, ex giocatore della Robur Basket Saronno, cresciuto a Caronno Pertusella, ha vinto gara5 della finalissima del campionato di Serie B della pallacanestro italiana guadagnando con la sua Chiusi, squadra toscana della provincia di Siena, la promozione in Serie A2.

L’atto conclusivo si è giocato nella serata di mercoledì 23 giugno, il team toscano affrontava Agrigento in una sfida senza quartiere al meglio delle cinque partite. Dopo aver perso gara1 in casa, la San Giobbe Basket ha dovuto vincere una partita in Sicilia prima di tornare tra le mura amiche per l’imposizione decisiva, con il punteggio di 69-62. Minoli chiude il match decisivo rimanendo in campo 38 minuti sui 40 totali, registrando 7 punti e 9 rimbalzi, oltre alla solita straordinaria difesa sugli avversari più pericolosi.

La parabola cestistica di Tommaso Minoli comincia a Caronno Pertusella, nella squadra locale, da giovanissimo il passaggio nel settore giovanile della Robur Basket Saronno e l’esordio in prima squadra. Chiude le giovanili tra Cantù e Castelletto Ticino, toccando per la prima volta il palcoscenico dell’allora Serie B1. Ritorna a Saronno dove disputa due finali di Serie C Gold, perdendo nel 2015 e vincendo nel 2016. Passa dunque a Pavia dove chiude la stagione regolare al primo posto, l’anno successivo è a Vigevano, per il record di 38 vittorie su 38 partite utile a raggiungere la promozione in Serie B. Al nuovo esordio in categoria con la squadra ducale, Minioli termina al quarto posto in classifica e supera il primo turno playoff. L’anno successivo, nella stagione 2019/2020, ricomincia da Palermo e le cose vanno ancora meglio: con il Green Basket, prima dell’interruzione causa covid, tocca il secondo posto in Serie B. L’estate lo porta a Montegranaro dove gioca per l’obbiettivo salvezza, ma a gennaio arriva la chiamata che non si può rifiutare, quella della capolista Chiusi, alla ricerca di un playmaker con spiccate doti organizzative e difensive per dare l’assalto definitivo alla promozione in Serie A2. La squadra toscana entra ai playoff da numero 1 del tabellone e vola per tutta seconda parte di stagione, sino alla finalissima con Agrigento, vinta definitivamente a gara5 grazie anche al suo fondamentale contributo.

Il caronnese ex giocatore di Saronno, a soli 27 anni, vince un campionato per la terza volta in carriera, due di Serie C Gold ed uno di Serie B. Un record invidiabile con ancora tanti anni davanti per migliorarlo.

