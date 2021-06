Incendio in villetta: pompieri di Saronno in trasferta a Lazzate

LAZZATE – Trasferta a Lazzate per i vigili del fuoco del distaccamento saronnese che con i colleghi del comando lazzatese hanno affrontato l’incendio che si era sviluppato in una villetta di via Silvio Pellico, L’allarme era scattato alle 13.30: al loro arrivo, nel giro di pochi minuti soltanto, i pompieri si sono trovati di fronte ad un principio di incendio che stava riguardano alcune travi nella zona del sottotetto.

L’intervento in forze dei vigili del fuoco ha evitato guai ben peggiori: sul posto oltre agli uomini dei distaccamenti di Saronno e Lazzate, anche rinforzi provenienti da Desio e da Monza: l’azione tempestiva dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero estendersi e causare ulteriori danni nel caseggiato. Da chiarire le cause dell’accaduto ed anche con precisione l’entità del danno.

(foto: una immagine de comando provinciale di Monza relativa all’intervento eseguito nel pomeriggio di ieri in via Silvio Pellico a Lazzate)

