SARONNO – Grandi cambiamenti previsti per il campo di softball di via De Sanctis. La decisione è dell’Amministrazione comunale saronnese che in vista della prossima Coppa delle Coppe, l’evento che si terrà il prossimo agosto e vedrà presenti nella città dell’Inox Team Saronno diverse squadre dello scenario del softball europeo, investirà in lavori di manutenzione del campo: oggetto dei lavori sono le tribune e gli spazi occupati del pubblico, installati nel 2004 proprio da parte del Comune di Saronno.

In preparazione all’evento sportivo di agosto, inoltre, sorgeranno anche impianti provvisori, utili ad ospitare il servizio mensa per le atlete e per i tifosi che, se le norme anti-contagio dovessero permetterlo, assisteranno alle partite. Impossibile, invece, sarà l’allestimento per tempo di un secondo campo, che, secondo i progetti, dovrebbe occupare un terreno nelle vicinanze della strada d’accesso al centro sportivo, attualmente ad uso agricolo.

(foto: il campo di softball di via de Sanctis)

23062021