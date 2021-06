SARONNO – Il saronnese Massimo Uboldi, coordinatore di M5s Saronno, è stato tra gli organizzatori dell’evento “Ambientiamo”. Nel suo intervento a Gavirate Uboldi ha sottolineato l’importanza di condividere tra le diverse forze politiche i temi ambientali, che non devono avere colore né bandiere, e lo dimostra la partecipazione all’evento del sindaco di Varese Davide Galimberti del PD, e del consigliere regionale leghista Emanuele Monti, ospiti dei portavoce del M5S Niccolò Invidia, Roberto Cenci, Stefano Buffagni e Massimo De Rosa. Il Lago di Varese tornerà ad essere balneabile prima del 2025, proprio grazie alle battaglie del M5S e di Roberto Cenci, con un importante riscontro da parte di tutte le forze politiche presenti in Regione Lombardia, ed ai finanziamenti stanziati per la sua sanificazione. Uboldi e il M5S di Saronno, in accordo con associazioni e comitati ambientalisti, e supportati dai portavoce Roberto Cenci e Niccolò Invidia, operano con tutti gli attivisti della provincia per la tutela dell’ambiente sul territorio, e per una divulgazione trasparente delle informazioni inerenti al tema.

23062021