SARONNO – Ci sono un po’ di alberi da frutto, insalata, coste, sedano e tante erbe aromatiche dalla salvia al timo passando per origano e rosmarino. E’ l’orto allestito nel giardino della sede di via Marx dagli studenti e dai docenti dello Ial Lombardia. L’istituto organizza progetti personalizzati si rivolgono ad allievi con disabilità certificata (diagnosi funzionale e/o invalidità) che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado, promuovendone l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo. L’allievo ha la possibilità di sviluppare ed incrementare autonomia, acquisire reali e specifiche capacità personali e competenze professionali.

Tra i progetti realizzati negli ultimi due anni proprio la preparazione e la cura dell’orto realizzata con la collaborazione di alcune associazioni cittadine e grazie al vivaio Toppi che ha contribuito anche alla festa di fine anno, l’Ecofestival, donando alcune piantine aromatiche per i giurati delle diverse competizioni.

“E’ stato un progetto che ha visto gli studenti in prima linea con tanta passione – spiegano i docenti – e che si è concretizzato anche nella condivisione nella festa di fine anno di prodotti realizzati da loro come i macerati offerti agli ospiti”. La scuola è alla ricerca di qualcuno che occupi del proprio orto didattico nel mese di agosto: “A luglio e settembre ci sono le lezioni ma nel periodo di agosto un aiuto sarebbe prezioso per poter riprendere subito l’attività didattica al rientro”.