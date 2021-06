SARONNO – In vista dell’apertura serale dei negozi che debutterà questa sera l’Amministrazione comunale con Amsa ed Econord ha organizzato una diversa modalità di esposizione dei sacchi della raccolta differenziata per privati e attività commerciali del centro storico.

In sostanza i privati dovranno esporre umido, carta e cartone, plastica e lattine dalle 12,30 alle 14 del giovedì o tra le 23,30 del giovedì e le 6 del venerdì.

I negozi che non aderiscono dovranno esporre le diverse frazioni il giovedì dalle 12,30 alle 14 mentre le attività commerciali che aderiscono dovranno esporre i rifiuti dalle 23,30 alle 6 del venerdì.

Questo norme saranno in vigore da domani fino al 5 agosto ultimo giovedì di apertura.

Ecco le vie interessate dalla novità: piazza Aviatori d’Italia, piazza La Malfa, vicolo Pozzetto, vicolo S. Marta, vicolo Castellaccio, via Genova, via Cavour, vicolo del caldo, via San CRistoforo, vicolo scuole, corso Italia, piazza Libertà, via Mazzini, via Garibaldi, via Portici, piazza Indipendenza, piazza Riconoscenza, piazza Avis, vicolo del freddo, del lino, i tratti in ztl di via Solferino, via Micca e via Roma, via Taverna, via San Giacomo, via Caronni, via Verdi, piazza De Gasperi, piazza Schuster, via Monti.

