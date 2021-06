SARONNO – “E’ chiaro che per un caso di forza maggiore come un cantiere per una voragine sia necessario spostare i banchi ma che almeno sia per il minor tempo possibile. Siamo al secondo mercoledì e non ci sono certezze”. Così il può riassumere la posizione degli ambulanti spostati per motivi di sicurezza da via Bossi in via Reina.

Si tratta di stand che storicamente avevano la propria posizione in via Pola che sono stati spostati, per motivi di sicurezza dalla passata Amministrazione in via Bossi, e che ora per la presenza della voragine apertasi lo scorso 14 giugno per un cedimento dell’asfalto (a seguito di un problema alla rete fognaria) si sono ritrovati in via Padre Reina. Cambiamenti che lasciano i clienti un po’ spaesati, allungano i percorsi e si ripercuotono, secondo gli ambulanti, sugli affari.

Lo spostamento in via Reina soluzione che non ha soddisfatto gli ambulanti alla prese con le prime giornate di lavoro a pieno regime in un anno, anzi due, davvero difficili a causa del covid. “Ovviamente la sicurezza viene prima di tutto ma almeno che si riduca al minimo il tempo”.

23012021