SARONNO – “Nella giornata del 23 giugno, per consentire i lavori di taglio della sede stradale per l’impianto semaforico posizionato all’intersezione tra via Roma e via Visconti, proprio via Visconti sarà chiusa al traffico, nel tratto compreso tra via Marconi e via Roma”. Lo comunica, con una nota, l’Amministrazione comunale saronnese.

Dal Comune fanno presente che “anche i bus urbani ed extraurbani seguiranno un percorso alternativo, perché l’accesso in questo tratto stradale sarà consentito soltanto ai residenti.

rimane in vigore dalle 8.30 alle 19. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la collaborazione". Ovviamente, nel caso le opere dovessero concludersi prima del previsto, la strada verrà subito riaperta; obiettivo quello di fare in fretta per ridurre il più possibile i disagi per i cittadini, quelli di passaggio e quelli che abitano da quelle parti. Proseguono dunque le opere per la sistemazione dell'area di via Roma, il cantiere è a buon punto.

(foto archivio)

23062021