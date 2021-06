SARONNO – Dalle 22 di oggi 23 giugno alle 6 di domani 24 giugno e dalle 22 di domani alle 6 di venerdì 25 giugno, sul territorio comunale verrà effettuato un massiccio intervento di dezanzarizzazione.

“Si raccomanda ai cittadini di non entrare nei parchi e nelle aree verdi trattate per almeno un’ora dal termine dell’intervento e di tenere lontani gli amici a quattro zampe anche dalle aiuole. Si consiglia, inoltre, di non consumare i prodotti degli orti adiacenti alle aree trattate per tre giorni e di mantenere chiuse porte e finestre in prossimità dei giardini pubblici” si legge in una nota dell’Amministrazione comunale di Saronno, che ha affidato questo intervento ad un’azienda specializzata nelle disinfestazioni.