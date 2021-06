SARONNO – Sabato 26 giugno alle 21 l’Az Robur Basket Saronno sarà impegnata nella finalissima dei playoff di Serie C Gold con Virtus Lumezzane. Per le normative attualmente in vigore, il numero massimo dei posti disponibili per gli spettatori all’interno del palazzetto di Chiari (Brescia) dedicati ad ogni squadra dalla Federazione sarà di 30.

La società mette a disposizione l’indirizzo mail [email protected] per le prenotazioni. Nella richiesta bisogna indicare nome e cognome per il tracciamento.

Per le stesse normative sarà consentito l’ingresso solamente a persone con tampone negativo nelle ultime 48 ore o attestazione del ciclo di vaccinazione o certificato di guarigione dal covid negli ultimi sei mesi (documentazione da esporre all’arrivo).

Norme stringenti ma in linea con le disposizioni sanitarie anti contagio, dunque, per i tifosi delle due formazioni, in vista di questa partita “storica” che segnerà per uno dei due team il passaggio alla serie B della pallacanestro.

(foto archivio: precedente incontro del Az Saronno)

24062021