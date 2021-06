Calcio giovanile: la Caronnese e Alberto Croci si separano

CARONNO PERTUSELLA – “La Sc Caronnese comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con il responsabile dell’attività agonistica del settore giovanile Alberto Croci che ringrazia per i tantissimi anni di massima fedeltà e attaccamento ai colori rossoblù, durante i quali ha ricoperto molteplici ruoli sempre dimostrando massima professionalità e serietà”. Lo si legge in una nota della società calcistica di Caronno Pertusella.

Tempo di grandi cambiamenti, dunque, in casa della Caronnese, dove si è anche alla ricerca di un nuovo mister per la formazione maggiore che milita in serie D dopo l’annuncio, un po’ a sorpresa, delle dimissioni dell’allenatore Roberto Gatti, per il quale era data per scontata una riconferma anche nella prossima stagione agonistica.

Recentemente, per l’attività di base, la Caronnese aveva annunciato l’ingresso nel proprio staff di Maurizio Brocca, che andrà a ricoprire il ruolo di responsabile dell’attività di base e quindi delle categorie Esordienti 2009 e 2010 e Pulcini 2011 e 2012; e Michele Brizzo che ricoprirà il ruolo di responsabile della scuola calcio e quindi delle categorie Primi

calci 2013 e 2014 e Piccoli amici 2015 e 2016.

(foto: Alberto Croci, per molti anni al timone del settore giovanile agonistico della Caronnese)

24062021