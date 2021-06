SARONNO – “Dopo il successo dello scorso anno, riparte la misura fortemente voluta dalla ministra Bonetti per il finanziamento dei centri estivi per una cifra nazionale complessiva di 135 milioni di euro”. Lo ha detto la deputata varesina Maria Chiara Gadda, componente della segreteria nazionale e coordinatrice regionale lombarda di Italia Viva.

“Per gli enti locali della Lombardia – prosegue – sono infatti in arrivo, complessivamente, 19 milioni di euro che saranno poi destinati dai Comuni agli operatori del terzo settore, scuole paritarie, associazioni di volontariato, parrocchie, oratori, mondo dello sport. Per la città di Varese è previsto un importo di oltre 136 mila euro, per Gallarate di 108 mila, per Busto Arstizio di 157 mila e per Saronno di 73 mila. Numerosi e cospicui sono quindi i finanziamenti per tutto il territorio lombardo.”

“È fondamentale – prosegue – che questa misura sia stata riconfermata proprio nel momento in cui ci avviciniamo alla ripartenza, grazie all’accelerazione determinata dal governo Draghi nella campagna vaccinale. Le necessarie misure anti contagio hanno limitato la socialità, e i nostri ragazzi ne hanno sofferto in un momento importante per la loro crescita. Il gioco, e tutte le iniziative organizzate sul territorio nell’ambito della cosiddetta educazione non formale, sono importantissime per i ragazzi e le famiglie. Benissimo ha fatto la ministra Bonetti a battersi, con il pieno sostegno di Italia Viva, affinchè queste risorse venissero assegnate agli enti locali, che già stanno mettendo in campo progetti condivisi con il terzo settore e le associazioni presenti sul territorio. Oggi in conferenza Stato Regioni l’approvazione definitiva del riparto”, conclude.

(foto: campus estivo a Saronno)

24062021