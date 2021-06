SARONNO – “Scrivo questo comunicato per rassicurare Andrea Depalo circa il tema dell’accessibilità e l’operato della nostra Amministrazione al riguardo”.

Inizia così la nota dell’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni che risponde alle domande dell’esponente leghista.

“Uno degli obiettivi che la Giunta Airoldi ha voluto inserire nel Piano triennale delle performance delle Opere Pubbliche è proprio quello relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche nella nostra città.

Per questo motivo, nel progetto di riqualificazione di via Roma – oggi in fase di realizzazione – è stata confermata la posa della pavimentazione per ciechi e ipovedenti con tecnologia Lve e l’implementazione dei semafori acustici in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

Abbiamo, poi, previsto a bilancio 200.000 euro in più nel 2021 – per un totale di circa 400.000 euro – per la riqualificazione dei marciapiedi della città scegliendo di dare la priorità alle segnalazioni dei cittadini – alcune in essere da più di 10 anni – sia in centro che nelle zone periferiche. I lavori partiranno verso la fine dell’anno.

Questo appalto include anche l’abbattimento delle barriere architettoniche su uno dei percorsi individuati, analizzati e riprogettati due anni fa da un gruppo di studenti dell’Istituto tecnico commerciale Zappa durante un periodo di Alternanza Scuola Lavoro al Comune di Saronno: fra i percorsi studiati dagli studenti, abbiamo scelto di intervenire su quello che dalla zona delle scuole superiori della città arriva in centro, riservandoci di intervenire sui restanti percorsi, considerandone uno alla volta, nei prossimi anni. Colgo l’occasione per ringraziare questo gruppo di studenti che in questi giorni sta affrontando gli esami di Stato, sollecitandoli a lavorare sempre con impegno e augurando loro un futuro ricco di soddisfazioni”.

Non manca uno spazio per segnalazioni: “Fra le categorie delle segnalazioni che il cittadino può effettuare con l’app Municipium è stata inserita quella relativa alle barriere architettoniche: abbiamo programmato di risolvere le segnalazioni ricevute fino ad oggi, molte relative alla zona del parco Aquilone, entro la fine dell’anno. Con l’app Municipium riusciremo a mappare le barriere architettoniche esistenti in città, soprattutto con la collaborazione dei cittadini che vorranno contribuire con le loro segnalazioni: queste saranno, poi, inserite nel Sit – Sistema Informativo Territoriale – uno strumento di organizzazione dei dati territoriali che consente di associare, alle basi geografiche di riferimento, dati di varia natura come quelli ambientali, economici, catastali, reti tecnologiche e che sarà la base di riferimento tecnologica e di contenuti per l’implementazione di servizi informativi ai cittadini di vario genere, compreso quello relativo alla segnalazione del percorso con meno barriere architettoniche per raggiungere un luogo di interesse dalla posizione geografica dell’utente”.

E tira le somme: “Da ciò si evince come l’attuale Amministrazione abbia deciso di investire sul tema dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche adottando un sistema integrato, condiviso efficiente, che eviti la duplicazione dei dati e il proliferare di app che sono un costo per i cittadini. Questo strumento permetterà a chi è affetto da disabilità, alle persone anziane, alle mamme, ai papà e ai nonni con passeggini e carrozzine di avere un servizio utile per individuare facilmente il percorso più adatto per i loro spostamenti a piedi.

Invito, infine, i rappresentanti della Lega Nord a partecipare alla commissione Lavori Pubblici, certamente la sede più appropriata per interrogare l’Amministrazione rispetto a programmazioni ed intenti”.

