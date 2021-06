Lavoro in Italia, l’Istat intervista le famiglie di Caronno Pertusella

CARONNO PERTUSELLA – Come negli scorsi anni, alcune famiglie residenti in Caronno Pertusella parteciperanno alla rilevazione sulle “forze di lavoro” condotta dall’Istituto nazionale di statistica, l’Istat, che fornisce informazioni sugli occupati, sui disoccupati, su chi, pur non lavorando, sarebbe disposto a lavorare e su coloro che non sono in grado o non sono interessati a cercare lavoro come casalinghe, pensionati, studenti, inabili.

Alle famiglie interessate verrà effettuata una intervista, anche telefonica, con il rilevatore incaricato il cui nominativo verrà comunicato alle famiglie stesse. I cittadini sorteggiati riceveranno comunicazione da parte sia dell’Istat sia del Comune. Per chiarimenti è possibile contattare sia il numero verde dell’Istat allo 800123508, sia l’ufficio anagrafe comunale al numero telefonico 0296451277. L’analisi dei dati raccolti consentirà ad Istat di fornire un quadro aggiornato della situazione italiana riguardo appunto al tema del lavoro.

(foto archivio: una veduta della zona della stazione ferroviaria e di piazza Pertini in centro a Caronno Pertusella)

24062021