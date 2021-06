SARONNO – Ha completamente bloccato la circolazione, con una lunga coda arrivata fino in via Marconi all’altezza del Municipio, l’incidente avvenuto questa sera intorno alle 18,33 alla fine di corso Italia all’altezza dell’intersezione con via Primo Maggio.

A ricostruire la dinamica e quindi le responsabilità saranno gli uomini della polizia locale accorsi sul posto in pochi minuti. Secondo quanto emerso in questa prima fase una Toyota Yaris tamponata da una Renault Scenic ha colpito un 46enne che stava attraversando la strada. La Yaris si sarebbe fermata per far passare il pedone ma il tamponamento da parte della vettura cehesopraggiungeva avrebbe fatto balzare in avanti l’utilitaria colpendo il pedone che è finito a terra.

I conducenti delle vetture, un 73enne ed un 53enne, hanno dato l’allarme facendo accorrere i soccorsi. In un primo momento si è temuto il peggio ma poi i soccorritori della Croce Rossa di Saronno hanno rassicurato i presenti sulle condizioni del pedone portato in codice verde al pronto soccorso di Saronno.