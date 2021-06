SARONNO – Vanno avanti rapidamente i lavori nell’ex Cantoni 2, l’area che si trova a margine di via Miola e che è in fase di recupero. Si tratta della porzione più piccola dell’ex azienda tessile, dove come da programma sta nascendo un nuovo supermercato di medie dimensioni, farà parte della catena Tigros.

Dopo la rimozione dei vecchi capannoni da tempo in disuso, e che soprattutto negli ultimi anni erano stati ripetutamente occupati dagli anarchici che all’interno avevano organizzato feste e concerti, sono state completamente rimosse le macerie ed ora è già in costruzione il nuovo stabile del supermarket, che è dunque a buon punto. Attorno sarà realizzato il relativo parcheggio con oltre 150 posti auto e nel contesto dell’intervento sono previste anche opere viabilistiche, ed in particolare la realizzazione di una rotonda all’incrocio con via Don Marzorati, per agevolare l’accesso sia a quella strada da via Miola, sia al futuro supermercato.

(foto: una immagine del cantiere)

