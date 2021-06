SARONNO – Sorpresa nell’abitato di Saronno, sono arrivati anche gli scoiattoli. In zona, come nella vicina Legnano, sono già una presenza piuttosto abituale in parchi e giardini ma a Saronno si tratta di una novità, dopo il “ritorno” dei ricci, la comparsa pure di qualche volpe in periferia e di altre specie che da queste parti erano scomparse da tempo o non c’erano mai state; proprio di recente sono stati avvistati pure cervi e daini appena fuori città, e alcuni cerbiatti anche intenti a correre paralleli alla tangenziale est verso Ceriano Laghetto. E al confine con Rovello Porro era stato avvistato anche un cinghiale.

Ora dunque anche gli scoiattoli, quello che appare in questa foto è stato immortalato in una zona decisamente urbanizzata ed appena fuori dal centro, e cioè in via Tommaso Grossi. In zona, sono una presenza censita all’interno del Parco delle Groane ma è difficile ipotizzare – per via della distanza – che questo esemplare provenga dalla vicina area naturalistica brianzola.

