Via la mascherina dal 28 giugno: ecco quando si può togliere e quando va tenuta

SARONNO – Via la mascherina dal 28 giugno, ecco le istruzioni per l’uso con un riepilogo realizzato a cura del Comune di Cogliate, ma ovviamente con regole valide in tutta la Lombardia.

Senza mascherina – Dunque, la mascherina si puù togliere quando si passeggia se c’è adeguato distanziamento; mentre si va in bici (già adesso mentre si fa sport individuale viene meno l’obbligo), al ristorante quando si è seduti al tavolo ma indossandola quando ci si alza; in spiaggia se muniti del proprio lettino, va invece mantenuta ad esempio in coda al chiosco.

Con la mascherina – In ogni situazione di coda o assembramento va mantenuta, su treni, aerei, bus, metropolitana e traghetti resta obbligatoria. Negli spazi chiusi come negozi, centri commerciali, stazioni ferroviaria, rimane in vigore l’obbligo di indossarla.

