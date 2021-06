CISLAGO / LAZZATE – “Ieri importante audizione in Commissione bilancio del consiglio regionale, dei vertici di Autostrada Pedemontana Lombarda. Visibilmente delusi e spiazzati i soliti detrattori dell’opera, quelli che da anni tifano per il boicottaggio, che soffiano su paure, timori, incertezze fino al tentativo di fallimento dell’azienda. Le notizie sono quelle che ci aspettavamo: Pedemontana prosegue il suo percorso, certo irto di difficoltà come non può essere altrimenti per una delle più grandi opere in costruzione, che però fissa due obiettivi importanti: inizio delle attività preliminari a ottobre 2021 e inaugurazione per la fine del 2025″. Lo dice il consigliere regionale, ed assessore a Lazzate, Andrea Monti.

Se confermate queste tempistiche, ci sarebbe da gioire, visto che ci sarà la possibilità di traguardare l’inizio dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. Perché Pedemontana è un’opera che guarda al futuro, che parla di modernità, che vuole semplificare la vita dei cittadini, senza la pretesa di sostituirsi ad altri e importanti processi di cambiamento all’interno della mobilità del futuro. Realizzare Pedemontana non significa non investire in metropolitane, bus e ferrovia, come del resto Regione Lombardia sta già facendo in questi anni con sforzi economici importanti e mai visti. Si è anche detto che continua il dialogo con le amministrazioni locali, ricordando però che il progetto è stato approvato dai territorio nel 2009, no si tratta di una imposizione. Qualche miglioramento potrà anche essere contemplato, ma non sarà la scusa per bloccare o procrastinare all’anno del mai un’opera che serve ai cittadini, agli imprenditori e anche alla qualità della nostra aria e delle nostre vite.

25062021