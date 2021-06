SARONNO – Mentre è in corso la ristrutturazione della storica fontana di via I maggio scoppia le polemica. Ecco il comunicato della sezione cittadina della Lega.

Quando i saronnesi con oggi qualche capello bianco erano ancora bambini, gli ultimi zampilli d’acqua della fontana di via I maggio hanno rinfrescato le nostre estati cittadine Da allora si sono succedute amministrazioni di ogni colore politico che non hanno mai investito né una lira né un euro per la manutenzione e riqualificazione di quel caratteristico segno di Saronno.

La storica fontana di via I maggio è oggi in fase di ristrutturazione grazie ad un progetto, finanziato con dei fondi regionali, che l’amministrazione Fagioli ha deciso di destinare alla riqualificazione di un simbolo della città abbandonato da decine di anni.

I documenti parlano chiaro: Dup, piano delle opere pubbliche, determinazione numero 585, tutti pubblicati entro la prima metà di settembre 2020. Proprio quel sindaco Alessandro Fagioli, quell’amministrazione Lega, definita delle “salamelle”, “incapace”, “senza una visione”, da chi oggi, in maggioranza, non è capace di fare alto che intestarsi i meriti altrui. Assessore, amici del Pd, quando smetterete di fingere oggi entusiasmo per qualcosa che ieri avete snobbato, insultato, e criticato?

Capiamo che finora non avete nulla di concreto da vantare, e il vostro atteggiamento non fa sperare in niente di diverso nel prossimo futuro, ma contare unicamente sul fatto che spesso i cittadini non hanno tempo di approfondire e saranno ancora ingannati dalle vostre dichiarazioni è veramente triste.

Perché se vogliamo andare nel concreto, i casi sono due: o non state usando i soldi del bando regionale che per vostra incapacità vi siete fatti scappare non terminando i lavori entro i termini previsti, oppure avete ritardato l’inizio lavori all’estate 2021 per far dimenticare ai saronnesi di chi sono realmente i meriti di questi lavori che la città aspettava da tempo immemore. È chiaro che un’amministrazione come la vostra, che sta attuando il bilancio previsionale 2021 dell’amministrazione Lega, per coerenza sta continuando ad attuare il programma amministrativo di Fagioli; abbiate almeno il buon gusto di non lasciarvi andare ad entusiastiche esternazioni. Quello che oggi festeggiate e indebitamente rivendicate, è ciò che con sonore menzogne avete insultato per accaparrarvi la poltrona, molto traballante, che scaldate quotidianamente.

Portate a termine il compito copiato come si conviene agli studenti meno preparati, ma tenete il basso profilo che compete a chi sa di essere un furbetto, senza voler giocare a fare i primi della classe sul lavoro altrui, altrimenti vi continuerete ad esporre alle figure peggiori.

Segreteria Politica Lega Lombarda Saronno

