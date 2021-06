SARONNO – Nel terzo appuntamento del format “Gli Argonauti”, l’ associazione Arcadia Saronno, ha incontrato -La Città di Smeraldo Onlus-l’Associazione saronnese con sede in Casa di Marta, nata tre anni fa per il

volere del Lions Club Saronno Host.

La Città di Smeraldo Onlus è un vero e proprio luogo dove i ragazzi e i loro genitori, possono incontrare un gruppo di psicologi e psicoterapeuti che si occupano di problemi legati alla crescita e all’adolescenza.

Mariassunta Miglino e Giuseppe Anselmo hanno ospitato Giovanni Marangio, presidente dell’associazione e uno degli psicoterapeuti che offrono la propria disponibilità e professionalità per aiutare ragazzi e famiglie in difficoltà Emanuele Melissa.

La Città di Smeraldo affronta problemi legati al ritiro sociale e all’autolesionismo nei giovani.

“Questi fenomeni sono in rapido aumento anche sul nostro territorio e purtroppo non è sempre facile cogliere i campanelli d’allarme. Sicuramente ‘il banco vuoto’ per diverso tempo e senza motivi comprovati, è un primo segnale a cui la scuola deve prestare attenzione.”

Insieme a riflessioni su problemi relazionali e psicologici legati all’accettazione di un sé adolescenziale, lo psicoterapeuta Melissa ha ampiamente affrontato il problema del ritiro sociale che in questi anni ha visto triplicare gli adolescenti seguiti in Associazione.

Il presidente Marangio ha presentato inoltre gli interventi previsti nelle scuole e in città affinché i problemi descritti possano essere meglio conosciuti da quanti vivono il problema .

Sulla pagina fb dell’associazione Arcadia Saronno il video dell’incontro.