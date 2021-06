CARONNO PERTUSELLA / ORIGGIO – Auto contro moto in via Bergamo, tratto dell’ex Varesina alla periferia di Caronno Pertusella: l’incidente si è verificato nella zona delle acciaierie non lontano dallo svincolo di via Europa. L’allarme è scattato oggi alle 17.20, sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e di una ambulanza della Croce azzurra caronnese, per soccorrere il motociclista, un uomo di 48 anni, che non ha comunque riportato gravi ferite, è stato medicato direttamente in loco.

La scorsa notte alle 4.45 intervento dell’ambulanza del Sos Rho al bivio dell’autostrada A9 in territorio di Origgio per una automobile uscita di strada. E’ stato soccorso il conducente, di 42 anni, medicato direttamente sul posto.

A Limbiate oggi alle 14.50 in località Mombello, via Monte Rosa, tamponamento fra due automobili: un ragazzo di 27 anni ha avuto bisogno di cure mediche e per contusioni, comunqe non gravi, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese da una ambulanza della Croce bianca.

Scontro auto-moto oggi alle 12 in via Roma a Solaro: ferito un motociclista di 57 anni, trasportato in ospedale a Saronno da una ambulanza della Croce bianca, non è grave.

