COMASCO – Proseguono i controlli antidroga nei boschi del comasco, dove i carabinieri della stazione di Lurago D’Erba, con quelli del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Cantù, nel corso del pomeriggio di ieri hanno scoperto un bivacco utilizzato per lo spaccio di sostanze stupefacenti a Inverigo, rimuovendolo. Dopo alcuni approfondimenti, sono emersi, sotterrati all’esterno della struttura, bilancini e materiale vario per il confezionamento insieme a 95 grammi di eroina e 98 di cocaina; il tutto ora sequestrato dalle forze dell’ordine.

Nel corso di questa operazione è stato sorpreso e fermato dagli agenti un ventiseienne maghrebino, abitante a Nibbiono, regolare sul territorio nazionale, arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito di una perquisizione, il giovane è stato scoperto in possesso di diverse dosi di eroina, cocaina e hashish. Con una successiva perquisizione domiciliare è stata anche ritrovata la somma di 20.000 euro, nascosta all’interno di un cassetto del salotto.

I militari hanno predisposto posti di blocco in tutta la zona, dove sono state controllate 12 vetture e 26 persone, una di queste sanzionata, mentre è stata avviata la proposta di rimpatrio sul conto di un’altra. Le operazioni si sono dunque concluse con il sequestro delle sostanze stupefacenti e l’arresto del marocchino, trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

25062021