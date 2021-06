CARONNO PERTUSELLA – Giorni febbrili per il direttore generale della Caronnese Raffaele Ferrara per allestire il nuovo staff. Si

registrano due nuovi arrivi in casa rossoblù ed in particolare all’interno del settore giovanile, a dimostrazione della volontà

della società guidata da Umberto Gambaro di investire sul vivaio di giovani talenti per il futuro calcistico di Caronno

Pertusella: si tratta di Luigi Ferrara che sarà il nuovo responsabile del settore giovanile agonistico e di Antonio Gagliardi che andrà a ricoprire il ruolo di responsabile dello scouting.

Luigi Ferrara, direttore sportivo del settore giovanile agonistico della Caronnese, ha ben chiaro il futuro prossimo venturo:

“Vogliamo far crescere un settore giovanile di una società importante che milita in una categoria importante. La crescita

non sarà immediata ma la Caronnese merita un settore giovanile importante tanto quanto la prima squadra”. Ferrara arriva in Caronnese con un bagaglio professionale importante alle spalle: dopo un’esperienza come allenatore di calcio a 5 alla Soccer Boys, è diventato poi allenatore dei giovanissimi regionali con 3 finali Lombardia raggiunte, quindi da tecnico diventa direttore sportivo del settore giovanile e poi direttore sportivo alla Castellanzese dove in 8 anni ha raccolto ottimi risultati facendo crescere in maniera esponenziale i numeri del suo vivaio. “Bisogna dedicare molta attenzione al settore giovanile ed è quello che noi vorremmo fare e che faremo. Speriamo di riuscire a costruire un

settore giovanile importante anche a livello di numeri e di replicare quanto di buono fatto a Castellanza”, la chiusura del

nuovo responsabile rossoblù.

Gli fa eco Antonio Gagliardi che arriva alla Caronnese dopo una carriera trentennale, di cui 25 anni proprio nello scouting:

“Ho sposato volentieri la causa Caronnese perché è una società che ama i giovani che sono il patrimonio calcistico

italiano. Mi piace che la società abbia a cuore le giovani leve: questo è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare

questa offerta”.

Il nuovo dirigente rossoblù dopo tanti anni al Roncalli ha lavorato anche due anni alla Lainatese con Davide Fontolan, ex

calciatore dell’Inter. Gagliardi ha anche ricoperto il ruolo di osservatore del Como e ha poi continuato la sua esperienza

alla Castellanzese prima di approdare alla Caronnese: “Ho avuto tante richieste quest’anno quando si è saputo che sarei

andato via da Castellanza. Ho fatto cose discrete in carriera ma non spetta a me dirlo anche se i numeri parlano. Ho

fatto anche qualche errore non prendendo dei giocatori che ora sono professionisti ma ci sta e fa parte del gioco. Sono

conosciuto sul territorio, apprezzato e stimato. Speriamo di fare bene alla Caronnese con i miei nuovi colleghi. Mi auguro

che il nostro apporto riesca a incrementare la qualità: ho accettato volentieri questa sfida”.

26062021