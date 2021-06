Cogliate, vicesindaco e volontari bloccano ladro dentro alla scuola

COGLIATE – Ladruncolo in azione alla scuola media di via Rimembranze di Cogliate: stava svaligiando i distributori automatici ma è scattato l’allarme ed è stato catturato dal vicesindaco Riccardo Basilico e da alcuni membri del Gruppo volontari di Cogliate, subito accorsi sul posto, E’ stato trattenuto e consegnato ai carabinieri di una pattuglia arrivata nel giro di qualche attimo. Responsabile di questo episodio, avvenuto ieri sera alle 20, un giovane di 26 anni originario della Moldavia ed in Italia senza fissa dimora.

Per entrare il ladruncolo ha rotto la vetrata di una porta, e dentro ha scassinato il distributore delle merendine e quello del caffè e delle bevande calde, lasciandosi quindi alle spalle parecchi danni. Evifdentemente voleva prendere le monetine che c’erano all’intenro del macchinari. Per arrivare ai distributori, aveva anche forzato una porta interna.

(foto: alcune immagini dei danni che il moldavo si è lasciato alle spalle nella scuola di Cogliate)

26062021