SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco Augusto Airoldi in tema di sicurezza.

Parlare di sicurezza in città significa affrontare un tema tanto importante quanto complesso. Importante perché il desiderio dei cittadini di vivere serenamente la propria vita quotidiana è un diritto naturale, meritevole dell’impegno e dell’attenzione di qualsiasi Amministrazione sia locale che centrale. Complesso perché molti e diversificati sono i fattori che concorrono al suo raggiungimento. Solamente al cuni di essi dipendono direttamente da una Amministrazione locale, mentre molti rientrano nelle responsabilità degli organi del Ministero degli Interni e delle forze dell’ordine con i quali l’Amministrazione locale è chiamata a collaborare. Ma sicurezza è anche un tema scivoloso, del quale sindaci poco accorti sono spesso tentati di farne bandiera, finendo quasi sempre per essere travolti. Come accaduto in città con la precedente amministrazione.

Su questi presupposti la nostra Amministrazione ha impostato il suo progetto di sicurezza in città, lavorando da subito con umiltà e discrezione nel particolare contesto creato dalle norme statali e regionali dettate dalla pandemia da Covid-19, come accaduto e accade anche nella sanità che sarebbe una competenza totalmente di Regione Lombardia. Nei lunghi mesi di emergenza Covid, che ci stiamo faticosamente lasciando al le spalle, abbiamo lavorato sul controllo degli assembramenti, sull’aiuto al rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione, abbiamo attivato numerose campagne informative, alcune delle quali espressamente indirizzate ai giovani.

La modifica del contesto normativo delle ultime settimane, dovuto al progressivo venire meno delle restrizioni alla libertà di movimento, ha comportato un adeguamento delle attività di prevenzione e repressione che la nostra polizia locale mette in atto, anche in collaborazione con le forze dell’ordine.

Sono state attivate una serie di azioni specifiche in coordinamento con la Questura di Varese. Abbiamo attivato servizi coordinati tra l’Arma dei carabinieri e la polizia locale per presidiare alcune aree sensibili della nostra città come ad esempio piazza Zerbi e via Balaguer, stazione centro e vie limitrofe, piazza De Gasperi, piazza La Malfa, stazione sud e l’area del Parco Lura.

Nelle ultime settimane, a seguito di contatti diretti che ho avuto con il Prefetto di Varese, sono stati attivati servizi pomeridiani con la polizia di stato, in partico lare alla Stazione Fnm di Saronno Centro e nella ZTL. Grazie alla collaborazione con la Guardia di Finanza abbiamo invece previsto servizi congiunti antidroga e a prevenzione di assembramenti. La nostra polizia locale ha inoltre avviato una serie di controlli ambientali sistematici con l’uso di droni sia nelle aree centrali chein quelle difficilmente accessibili

e nei parchi cittadini.

Tutto questo dice del nostro impegno quotidiano e metodico, spesso sottotraccia come neces sario che sia perché queste attività ottengano i risultati sperati, sia diretto che nel coordinamento con istituzioni e forze dell’ordine responsabili della sicurezza dei saronnesi. Ma è chia

ro a tutti che negli ultimi tempi si siano registrati una serie di avvenimenti e di fatti che legittimamente preoccupano sia noi come Amministrazione che i cittadini. Proprio per questo mi sono rivolto al sig. Prefetto che ha ritenuto di convocare una specifica riunione per Saronno del tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Con grande piacere ho avuto conferma che la riunione avverrà la settimana prossima. È un nuovo passo per migliorare la sicurezza a Saronno con l’aiuto di chi ha il potere per garantirla. Ne parleremo nelle prossime settimane.