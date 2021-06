SARONNO – Tra le buone notizie sportive della ripresa post lock down anche il ritorno in vasca a Saronno della Rari Nantes.

Ecco un resoconto di com’è andata

Dopo circa 6 mesi di “esilio forzato” a Legnano, il 27 maggio siamo finalmente tornati a nuotare nell’impianto di casa con grande gioia di atleti, tecnici, famiglie e dirigenti che hanno visto chiudere un periodo difficile e impegnativo. Abbiamo avuto la possibilità di nuotare e di portare avanti la maggior parte delle nostre attività anche nel periodo più duro della pandemia e questo è stato sicuramente un aspetto positivo. Ha tuttavia comportato grandi sacrifici organizzativi ed economici che abbiamo dovuto affrontare.

Abbiamo cercato di tenere duro, motivando i nostri atleti e cercando di garantire continuità e qualità agli allenamenti. Questi sforzi sono stati ripagati dallo straordinario risultato di non aver perso praticamente nessun atleta. Siamo molto contenti di questo, perché in un periodo di grandi difficoltà specialmente per i ragazzi, pensiamo che rimanere all’interno di una società sportiva sia davvero importante sia per il benessere fisico che psicologico.

Ci sono nuotatori – specialmente nei master- che non se la sono sentita di nuotare fuori casa e sono ritornati agli allenamenti in questo mese. Stiamo inoltre ricominciando anche con i settori propaganda e disabili, riorganizzandoci a seconda delle normative che man mano stanno ampliando la possibilità di svolgere le attività, che andranno avanti fino a fine luglio.

Dal punto di vista delle manifestazioni, queste si sono svolte regolarmente per quanto riguarda il settore agonistico solo per gli eventi organizzati dalla Federazione, che hanno tuttavia permesso a tutti i nostri agonisti di confrontarsi con altri nuotatori e di provare a perseguire i propri obiettivi personali. In questo ultimo periodo si stanno organizzando nuovamente i trofei, che consentono una partecipazione corale di squadra in un’ottica anche di maggiore divertimento e coesione. Abbiamo quindi partecipato al Trofeo “Città di Vigevano “ del 12-13 giugno scorso, in cui è stato possibile per la prima volta garantire l’accesso del pubblico, essendo una manifestazione all’aperto. Gareggiare a porte chiuse è stato, infatti, la costante di tutti gli eventi federali di quest’anno, oltre ad una serrata divisione in gruppi e orari.

Nei giorni scorsi abbiamo organizzato anche la foto di gruppo e sono in programma diverse iniziative fuori vasca per tutti i settori, semplici ritrovi per riassaporare quei momenti di aggregazione che tanto sono mancati a tutti in questa stagione. Le attività di allenamento proseguiranno eccezionalmente fino a fine luglio e – a partire da questo weekend – gli atleti saranno impegnati nelle varie giornate dei campionati regionali di ogni categoria.

Nei prossimi giorni partirà anche una raccolta fondi con lo scopo di sostenere le attività societarie, magari anche con piccoli contributi di amici, simpatizzanti, conoscenti che volessero darci una mano in questo momento di difficoltà. Tutti i dettagli si troveranno sulle nostre pagine social insieme a qualche simpatica sorpresa.

Non mancano comunque l’ottimismo e la voglia di fare che da sempre contraddistinguono la nostra realtà, con la speranza e il desiderio che si tornerà a potersi ritrovare agli eventi sportivi organizzati da RNS presso la rinnovata piscina di casa.