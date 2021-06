SARONNO – Si è aperto ieri e continuerà per tutta la giornata di oggi all’oratorio di via Legnani un mercatino per raccogliere fondi per la Società San Vincenzo de Paoli.

“Insieme alla mia amica Chiara – spiega Emanuela – abbiamo organizzato una raccolta di vestiti usati e ora facciamo un mercatino. Tantissimi saronnesi ci hanno aiutato in questa piccola avventura con cui regaleremo e venderemo vestiti”.

L’obiettivo e la solidarietà ma anche permettere a tutti di concedersi qualcosa di nuovo nell’armadio: “Molti capi saranno a 2/3 euro, per dare la possibilità a tutti di rinnovare il proprio guardaroba, i più belli saranno a partire da 5 euro. Poi ci sarà un angolo dove chi vorrà potrà prendere gratuitamente tutto quello che desidera. Vorremmo davvero arrivare a tutti. Il ricavato servirà per acquistare viveri di prima necessità per le famiglie di Saronno seguite appunto dalla San Vincenzo”.

Per qualsiasi informazione è possibile chiamare il 3383548178.