CESANO MADERNO – Ieri sera carabinieri, polizia locale e polizia provinciale hanno effettuato controlli nei luoghi dove maggiormente si verificano situazioni di assembramenti di persone e movida fuori controllo. Sono eventi che ultimamente si susseguono un po’ ovunque, non solo a Cesano Maderno: gruppi di persone, molto spesso minorenni e provenienti da fuori città, si danno appuntamento in alcune piazze e vie, sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, arrecano disturbo tutta la notte, sporcano e vandalizzano la città, divenendo anche pericolosi per se stessi e per gli altri.

Nello specifico, sono intervenuti in modo coordinato 15 carabinieri, 3 agenti della Polizia locale e 2 della Polizia Provinciale. Dapprima, alle 10.30, in piazza Monsignor Arrigoni, dove sono state elevate sanzioni per divieto di sosta; poi, verso le 23.30, in piazza Facchetti. Qui, all’arrivo delle pattuglie, erano presenti circa 200 persone, quasi tutti minori, intenti a bere e ad ascoltare musica ad alto volume. Immediatamente è iniziato il lancio di bottiglie di vetro all’indirizzo delle forze dell’ordine. Nel tentativo di fermare gli autori, un carabiniere è caduto riportando diverse escoriazioni. Due persone sono state fermate, una è stata identificata dai carabinieri e rilasciata perché non coinvolta, l’altra è stata accompagnata alla Tenenza cittadina. Dopodiché la situazione è tornata sotto controllo, ma rimangono le criticità legate agli assembramenti e all’abuso di alcol da parte di troppi minori. “Siamo di fronte ad un grave e diffuso problema sociale ed educativo, che ha conseguenze pesanti sull’ordine pubblico. La situazione rimane delicata, ma la città è presidiata e i controlli sono costanti. l’Amministrazione c’è e ha al suo fianco la polizia locale, la polizia provinciale e i carabininieri, che ringrazia per lo straordinario impegno, svolto con equilibrio e senso di responsabilità anche nei momenti più concitati” si legge in una nota del Comune.

26062021