ORIGGIO – Un’ordinanza che vieta di sfamare i piccioni sul territorio comunale di Origgio. L’ha emessa dal sindaco Evasio Regnicoli dopo aver consultato il distretto veterinario competente di Busto Arsizio.

L’obiettivo è quello di evitare che i volatili all’origine di molti problemi igienico e sanitari proliferino in città. Il primo passo è vietare che i cittadini li sfamino nelle zone dove si radunano più spesso quindi alla Corte Fabbrica, alle piazze e ai cortili. Meno cibo e meno assembramenti di piccioni dovrebbe portare anche ad una minor presenza dei volatili e quindi anche a meno guano in paese. Del resto i piccioni si ritrovano da tempo senza predatori naturali e quindi la loro presenza è in continuo aumento. Anche per questo l’Amministrazione ha deciso di ricorrere all’ordinanza che prevede per chi sfama i piccioni anche delle sanzioni. La polizia locale consortile, incaricata dei controlli, potrà emettere sanzioni tra i 50 e i 200 euro a carico di chi sarà sorpreso a nutrire i volatili.