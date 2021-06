SARONNO – I vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono intervenuti poco fa, qualche minuto dopo le 11, in via Roma assieme a carabinieri, polizia locale, una ambulanza della Croce rossa e l’auto-infermieristica. La strada, che è sempre molto trafficata e collega il centro alla periferia est saronnese, è stata temporanamente chiusa al traffico nel tratto fra la rotonda che si trova all’incrocio con via Miola e via Piave, e via Visconti: la presenza dei mezzi di soccorso non consente infatti il passaggio delle automobili, visto che metà della carreggiata è occupata dal cantiere in corso per il rifacimento stradale e die marciapiedi.

Dalle prime informazioni raccolte sul posto, l’intervento si sarebbe reso necessario per un infortunio sul lavoro che è avvenuto all’interno di una delle attività commerciali che si affacciano su via Roma.

(foto: mezzi di soccorso, con i vigili del fuoco, fermi in via Roma per l’emergenza di questa mattina)

26062021